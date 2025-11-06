Cateos Simultaneos en la Colonia CROC e Independencia en Monterrey Dejan Dos Personas Detenidas

La tarde de este jueves 6 de noviembre se realizaron varios cateos simultáneos en diferentes puntos del municipio de Monterrey, Nuevo León. Los operativos fueron encabezados por agentes ministeriales con apoyo de Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Uno de los cateos se llevó a cabo en la colonia CROC, donde las autoridades detuvieron a un hombre identificado como Óscar “N”, de 31 años. De forma paralela, alrededor de las 12:40 horas, otro despliegue policiaco se registró en la colonia Independencia, específicamente en la calle Lago de Chapala. En ese punto fue arrestada una mujer identificada como Yuliana “N”, de 40 años, quien se encontraba al interior de uno de los domicilios intervenidos por los agentes.

Durante la revisión en ambas viviendas, los elementos localizaron diversas sustancias con características de sustancias ilícitas, entre ellas hierba seca similar a la marihuana, piedra con apariencia de la droga conocida como cristal y polvo blanco con similitudes a la cocaína. Las autoridades decomisaron un arma de fuego, varias básculas digitales, bolsas de plástico, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Investigan a dos detenidos durante cateos en Monterrey

Los domicilios cateados fueron asegurados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), que mantiene bajo resguardo ambos inmuebles mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal debido a los delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Las investigaciones continuarán para determinar si ambos detenidos forman parte de una red de distribución de droga que opera en distintos sectores de Monterrey. Las autoridades no descartaron que en los próximos días se ejecuten más órdenes de cateo relacionadas con el mismo caso.

