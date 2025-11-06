Detienen a Hombre Investigado por Presunto Homicidio Calificado en Monterrey

La tarde de este jueves 6 de noviembre se dio a conocer la detención de un hombre el cual tendría una orden de aprehensión por homicidio. Este suceso ocurrió en calles de la colonia Garza Nieto en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Esta detención se dio luego de que elementos de la Policía de Monterrey realizaban un operativo, al llegar a la colonia Garza Nieto se percataron de la presencia de un hombre que se comportaba de manera sospechosa, al abordarlo y realizarle una inspección le fueron encontrados paquetes de droga, un cuchillo y una radiofrecuencia.

El hombre fue identificado como Alberto “N”, de 41 años de edad, quien cuenta con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio calificado, por lo que de inmediato fue detenido por los elementos de seguridad municipal. El sujeto quedó a disposición de las autoridades correspondientes quienes determinarán su situación legal.

Hasta el momento se desconoce cuando sucedió el presunto homicidio calificado cometido por Alberto “N”, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles sobre esta detención y se revele cual será su situación tras su arresto.

Hombre detenido participó en bloqueos por muerte de joven en persecución en Monterrey

Al momento de su detención, oficiales de la Policía de Monterrey identificaron al sujeto debido a que el pasado sábado 1 de noviembre el sujeto participó en un bloqueo el cual fue realizado para pedir justicia por un joven que murió tras estrellar su motocicleta en una barda luego de que elementos de seguridad comenzaran una persecución en su contra sobre la colonia 10 de marzo.

Durante el bloqueo, varios sujetos quemaron basura y muebles sobre la avenida Venustiano Carranza, la cual permaneció cerrada por varias horas. Debido a estos hechos, se espera que Alberto “N” también sea investigado por alterar el orden en la vía pública.

