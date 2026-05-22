Choque Entre Patrullas Deja Cuatro Oficiales Lesionados en Monterrey

Cuatro oficiales de la Policía de Monterrey resultaron lesionados luego de un choque entre dos patrullas de operaciones especiales registrado durante la madrugada de este viernes 22 de mayo en calles del centro de la ciudad.

El accidente fue reportado en el cruce de las calles Carlos Salazar y Escobedo, donde las unidades oficiales colisionaron mientras presuntamente se dirigían a atender un reporte de robo.

De acuerdo con los primeros informes, la patrulla marcada circulaba sobre la calle Escobedo cuando aparentemente la conductora no respetó el señalamiento de alto al llegar al cruce con Carlos Salazar. Esto provocó que se impactara contra otra unidad policiaca que transitaba por esa vía.

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Tras el fuerte choque, una de las camionetas perdió el control y terminó proyectándose contra un poste de madera y posteriormente contra un árbol ubicado a un costado de la calle.

Video: Dejan 4 Policías Heridos Choque de Patrullas en Monterrey

Trasladan a policías a hospitales

Vecinos del sector alertaron a las corporaciones de auxilio luego de escuchar el estruendo provocado por el impacto entre ambas unidades oficiales. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como paramédicos del CRUM y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención médica a los cuatro oficiales involucrados en el accidente.

Afortunadamente, las lesiones que presentaban los policías fueron catalogadas como golpes leves, por lo que ninguno requirió ser trasladado a un hospital. Elementos de tránsito y autoridades municipales realizaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del percance y deslindar responsabilidades.

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