Rescatan a "Lobita", Perra que Cayó a Canalón de Aguas Negras en Apodaca, Nuevo León

Una perra fue rescatada por sus dueños, con el apoyo de elementos de seguridad, luego de ser localizada al interior de un canalón de aguas negras. Los hechos se registraron este jueves 21 de mayo sobre el Boulevard Humberto Ramos, a la altura de las calles Faisán y Tórtola, en la colonia Paseo de Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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Fueron vecinos de este sector quienes se percataron de la presencia del animal dentro del canal, por lo que de inmediato dieron aviso a los dueños. Al llegar al sitio, los propietarios comenzaron con las maniobras necesarias para auxiliarla, ya que la perrita, identificada como Lobita, de 16 años de edad, no podía salir por sus propios medios.

Mientras la familia llevaba a cabo estas labores de rescate, una patrulla de la Policía de Apodaca pasó por el sitio realizando recorridos de vigilancia, por lo que la dueña solicitó el apoyo de los oficiales para poder poner a salvo a la perrita Lobita.

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Perrita rescatada de canalón habría escapado de su hogar

El dueño de esta mascota ingresó al canalón de aguas negras mientras que, con ayuda de una cuerda, elementos de seguridad realizaron maniobras hasta lograr sacar a Lobita de este punto. Tras varios minutos de trabajo, la perrita finalmente fue rescatada y se confirmó que no presentaba ninguna lesión.

Tras lograr su rescate, elementos de la Policía de Apodaca llevaron a la perrita y sus dueños a su hogar para poder tranquilizarla. Según los propietarios, la mascota había escapado previamente de su domicilio, acción que provocó que Lobita terminara sobre este canalón.

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