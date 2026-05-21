Catean Casa en Busca de Persona Desparecida en Colonia Industrial en Monterrey

Autoridades ministeriales llevaron a cabo un cateo como parte de las investigaciones por la desaparición de una persona en una casa en abandona en la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El sitio presuntamente era usado para delinquir y cometer homicidios.

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El despliegue de los investigadores se dio a espaldas del mercado campesino y aproximadamente a 500 metros de las instalaciones de la academia de la Policía de Monterrey. Agentes del grupo antisecuestros y personal de la Comisión Local de Búsqueda arribaron al domicilio ubicado en las calles Lima y Luis Quintanar para llevar a cabo la revisión del lugar.

Registran casa presuntamente usada para homicidios en Monterrey

En el sitio, los detectives acompañados de peritos de criminalística ingresaron a la casa cubierta con maderas y láminas al frente, para hacer la búsqueda y localización; se presumen que la víctima sería encontrada sin vida en el interior. La presencia de los agentes generó asombró entre lo vecinos de la colonia Industrial.

Los peritos y agentes de investigación iban en busca de pistas que permitan determinar la ubicación de la persona desparecida, como prendas de vestir, cabello y cualquier otro material biológico que ayude en la investigación del caso en la ciudad de Monterrey.

Cabe destacar que, desde hace algunos años, esta zona se ha convertido en uno de los lugares con mayor registro de hechos delictivos en la ciudad como asaltos, robo a casa habitación y homicidios, a pesar de estar cerca de la academia de la Policía de Monterrey. Aunado a esto, también se ha registrado un aumento en el número de personas que viven en situación de calle.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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