Muere Niño de 12 años en Accidente Carretero en Escobedo, NL; Señalan Obra Inconclusa

Un niño identificado como Juan Mateo, de 12 años, perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su padre y su tío fuera impactado por un tráiler sobre el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Monclovita, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con versiones de familiares, las víctimas viajaban desde Guanajuato con destino a los Estados Unidos cuando se encontraron con trafitambos colocados sobre la vía debido a una obra inconclusa presuntamente perteneciente a la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León.

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Según señalaron, al disminuir la velocidad para evitar los obstáculos, un tráiler blanco de la empresa MEKSA que circulaba detrás de ellos no logró frenar y terminó impactando el vehículo Honda en el que viajaban, proyectándolo fuera de la carretera.

Vecinos señalan que zona es peligrosa por falta de señalización

Vecinos del sector aseguraron que la zona permanece oscura y con escasa señalización desde principios de año, debido a trabajos abandonados en ese tramo carretero.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes localizaron a dos personas lesionadas y al menor prensado en la parte trasera del automóvil, donde finalmente confirmaron su fallecimiento.

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Los lesionados fueron identificados como Roberto Carlos Hernández Moreno, de 48 años, y Jesús Bruno Méndez Moreno, de 40, quienes recibieron atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

La zona quedó resguardada por elementos de la Guardia Nacional, mientras que el conductor del tráiler fue retenido para las investigaciones correspondientes.

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