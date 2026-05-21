Detienen a Empresario José “N” Tras Orden de Aprehensión por Fraude Inmobiliario en Nuevo León

Luego de varias horas de espera en un hospital privado del poniente de Monterrey, agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutaron una orden de aprehensión en contra del empresario inmobiliario José “N”, señalado por el delito de fraude relacionado con proyectos inmobiliarios.

La detención ocurrió alrededor de las 10:40 de la noche del miércoles 21 de mayo, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron notificar y asegurar al empresario dentro del hospital ubicado en la colonia Miravalle. Posteriormente, fue sacado del lugar en un vehículo oficial escoltado por varias unidades ministeriales sobre la avenida Díaz Ordaz.

Noticia relacionada: Custodian Agentes Ministeriales Hospital Donde Presuntamente esta Internado Empresario José "N"

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, José “N” había ingresado al hospital durante el mediodía, justo el mismo día en que se tenía programada una audiencia judicial por el delito de fraude agravado. En dicha audiencia fue vinculado a proceso y un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Trasladan a Jose "N" a penal de Apodaca

Sin embargo, al no presentarse ante la autoridad judicial, se giró una orden de aprehensión en su contra, la cual finalmente fue cumplimentada horas más tarde por agentes ministeriales.

Durante gran parte del día y la noche se observó una importante movilización de unidades de la Fiscalía en los alrededores del hospital privado, mismas que se retiraron tras concretarse la detención del empresario.

Las autoridades informaron que José “N” será internado en un penal estatal, presuntamente en el municipio de Apodaca, donde continuará el proceso legal en su contra por su probable participación en hechos ilícitos relacionados con la oferta de desarrollos inmobiliarios.

Asimismo, se dio a conocer que por los mismos hechos imputados, un juez ordenó el internamiento voluntario inmediato de Manuel “N”, como parte de las medidas cautelares establecidas dentro del caso.

Noticias recomendadas: