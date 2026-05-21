Persiguen, Atacan y Hieren a Hombre a Balazos en Monterrey

Un hombre resultó herido de bala tras un ataque a balazos registrado del noche del miércoles 20 de mayo, en la colonia Moctezuma, al norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La víctima manejaba un vehículo en color negro cuando presuntamente fue alcanzado por sus agresores.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Mujer Acusada de Asesinar a su Esposo en Guadalupe, NL

Tras el ataque a balazos, el conductor perdió el control y se estrelló contra la barda de una bodega ubicada en la calle Los Pinos y Los Montes. El impacto del choque fue de tal magnitud que el vehículo provocó un boquete en la barda del establecimiento contra el que chocó.

De acuerdo con lo informado por una fuente, el hombre que resultó lesionado responde al nombre de José Guadalupe de 28 años de edad, quien presuntamente sufrió tres heridas por proyectil de arma de fuego.

Video: Hombre es Herido en Ataque a Balazos en Colonia Moctezuma en Monterrey

Trasladan a hombre herido a hospital y realizan operativo tras ataque

Luego de reportarse el ataque armado que dejó un hombre herido en la colonia Moctezuma, en Monterrey, policías de Fuerza Civil y agentes ministeriales se movilizaron hasta el lugar de los hechos donde desplegaron un operativo para buscar a los presuntos responsables e investigar el móvil de la agresión con armas de fuego.

En el sitio localizaron al hombre de 28 años de edad con heridas causadas por los proyectiles de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros servicios y lo trasladaron de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no han informado cuál es su estado de salud actual.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

SHH