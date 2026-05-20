Vinculan a Proceso a Mujer Acusada de Asesinar a su Esposo en Guadalupe, NL

La mujer acusada de presuntamente asesinar a su esposo durante una discusión en la Colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, ya fue vinculada a proceso por el delito de homicidio.

Durante la audiencia inicial de Antonia "N", el Ministerio Público presentó pruebas y versiones de los hechos, por lo que un juez consideró acreditada la posible participación de la imputada en el crimen y dictó en su contra la vinculación a proceso.

Además, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Femenil, mientras que se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Asesina mujer a su esposo

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Concepción del Oro y Víctor Rosales, donde autoridades investigan la muerte de Juan Ruiz, de 40 años, presuntamente a manos de su esposa.

Video: Vinculan a Proceso a Mujer por Asesinar a su Esposo en NL

De acuerdo con las primeras indagatorias, la pareja se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando comenzó una discusión que terminó de forma violenta. Presuntamente, la mujer atacó al hombre con un arma blanca dentro del domicilio que compartían junto a los hijos de ella.

Tras el reporte de una persona lesionada en un aparente pleito familiar, policías municipales arribaron al lugar y encontraron al hombre ya sin vida al interior de la vivienda.

En el sitio fue detenida Antonia, de 39 años y originaria de San Luis Potosí, quien aún permanecía en el domicilio a la llegada de los uniformados. Además, las autoridades le aseguraron el cuchillo que presuntamente habría sido utilizado en el ataque.

Aunque paramédicos intentaron brindarle auxilio a la víctima, únicamente confirmaron su fallecimiento.

Vecinos del sector señalaron que aún no pueden creer lo ocurrido, especialmente por la diferencia física entre la mujer y el hombre, quien era originario de Oaxaca.

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