Roban Casi un Millón de Pesos y Equipo de Cómputo en Negocio de Publicidad en Monterrey, NL

Un negocio dedicado a la publicidad de panorámicos fue víctima de un robo durante la madrugada en el sector Cumbres, en Monterrey, donde delincuentes lograron apoderarse de casi un millón de pesos en efectivo y varias computadoras portátiles.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron empleados de la empresa quienes confirmaron el atraco durante la tarde, al llegar al establecimiento y encontrar daños en el inmueble, además de la falta del dinero y equipo de trabajo.

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Presuntamente, varias personas ingresaron al negocio a través de la segunda planta del edificio para cometer el robo sin ser detectados. Una vez en el interior, los responsables sustrajeron alrededor de 917 mil pesos en efectivo, así como seis laptops utilizadas para las actividades de la empresa.

Video: Roban $917 Mil Pesos en Efectivo y 6 Laptops de Oficinas en Monterrey

Inician investigaciones por robo en negocio

Tras el reporte a las autoridades, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área.

Asimismo, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, junto con agentes de la Fiscalía General de Justicia, inició las investigaciones correspondientes para recabar evidencias y tratar de identificar a los responsables.

Peritos realizaron diversas diligencias en el inmueble, incluyendo la búsqueda de huellas y el análisis de cámaras de seguridad que pudieran ayudar a esclarecer cómo ocurrió el robo y hacia dónde huyeron los presuntos delincuentes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con el caso, mientras las investigaciones continúan por parte de las autoridades.

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