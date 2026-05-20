Localizan a Joven de 20 Años Sin Vida Sobre Río Pesquería en Escobedo, Nuevo León

El hallazgo de un joven sin vida generó una intensa movilización de autoridades de seguridad y rescate hasta el lecho del Río Pesquería a la altura de la colonia Pedregal del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este miércoles 20 de mayo.

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Fueron autoridades de Protección Civil y la Policía de Escobedo quienes confirmaron el hallazgo de este cuerpo. Hasta el momento no se ha mencionado cual sería la razón de muerte de esta persona, por lo que autoridades ya comenzaron con las investigaciones correspondientes para determinar la razón de este deceso.

Hasta el momento el cuerpo del joven no ha sido identificado, pero se confirmó que tendría 20 años de edad. En este lugar hicieron presencial diversos autoridades de los Servicios Médicos Forenses y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes tras más de una hora realizaron trabajos de investigación.

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Resguardan Río Pesquería tras hallazgo de joven sin vida

La zona fue acordonada por las autoridades, lo que generó la atención de personas que pasaban por el lugar, así como de habitantes cercanos que se acercaban para ver lo ocurrido. Elementos de seguridad permanecieron en el sitio para resguardar el área, mientras continuaban los trabajos para recabar indicios que ayuden a esclarecer este hecho.

Minutos más tarde el cuerpo fue trasladado a las instalaciones correspondientes, lugar donde se le realizará una autopsia de ley para tratar de identificar la razón de su fallecimiento. Hasta el momento ningún familiar se ha acercado a las autoridades para identificar al joven fallecido.

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