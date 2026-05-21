Trabajador Muere tras Sufrir Descarga Eléctrica y Caer de Bodega en Guadalupe, Nuevo León

Un trabajador murió después de sufrir una descarga eléctrica y caer de una altura aproximada de ocho metros mientras realizaba labores de pintura en una bodega de la colonia Arboledas de Nueva Lindavista, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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El accidente laboral se registró la tarde del miércoles 20 de mayo cuando el trabajador se encontraba en la parte alta de la bodega ubicada sobre la calle Emperador, en su cruce con los carriles laterales de Miguel Alemán. De acuerdo con testigos, el hombre de 28 años de edad hizo contacto de manera accidental con cables de alta tensión de 13 mil voltios, recibiendo la descarga y cayendo posteriormente hacia la banqueta, donde quedó inconsciente.

Video: Sufre Descarga Eléctrica y Cae de 6 M de Altura en Guadalupe, Nuevo León

Hombre muere en hospital tras recibir descarga eléctrica en Guadalupe

El hecho generó la movilización de elementos de Protección Civil de Guadalupe, Policías Municipales y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) par auxiliar al trabajador, identificado como Lorenzo de 28 años de edad, quien fue trasladado de emergencia por sus compañeros en un vehículo particular a un hospital.

Horas más tarde de que el hombre fue llevado a la clínica ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, a tan solo unas cuadras del lugar donde ocurrió el accidente, el personal médico confirmó su fallecimiento a causa de la descarga eléctrica y la caída de aproximadamente ocho metros de altura.

La zona del incidente, en la colonia Arboledas de Nueva Lindavista, en Guadalupe, fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo las indagatorias correspondientes que, de acuerdo con lo informado, indican que se trató de un accidente laboral.

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Con información de Carlos Campos | N+

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