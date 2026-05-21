Muere Bebé de un Mes tras Presunta Caída de los Brazos de su Padre en Apodaca, NL

La muerte de un recién nacido causó una intensa movilización de autoridades de rescate y de seguridad hasta la calle Crisantemo, en la colonia Las Margaritas, en Apodaca, Nuevo León. Este deceso fue reportado durante la tarde de este jueves 21 de mayo al interior de una casa habitación.

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Según testigos, este hechos habría ocurrido cuando el padre del menor lo habría cargado, momento en que el recién nacido cayó de los brazos del hombre. Tras este hecho, la familia de inmediato solicitó el apoyo de paramédicos para brindarle atención médica. Luego de recibir el apoyo por parte de rescatistas, se confirmó la muerte del pequeño.

Minutos más tarde a este lugar llegaron elementos de la Policía de Apodaca y elementos de investigación, quienes de inmediato resguardaron este hogar para llevar a cabo los trabajos de investigación correspondientes. En el lugar de los hechos fueron vistos varios agentes de seguridad entrevistando a varias personas para tratar de identificar la razón por la cual el bebé perdió la vida.

Video: Muere Bebé tras Presuntamente Caer de los Brazos de su Padre en Apodaca Nuevo León

Menor fallecido en Apodaca tendría un mes de nacido

En este domicilio ya se encuentran peritos de Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes se encuentran recabando información y las pruebas necesarias para determinar como sucedieron los hechos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se revelen más detalles.

Autoridades también confirmaron que el bebé tendría apenas un mes de nacido. Esta situación ha creado consternación entre vecinos, quienes se vieron sorprendidos ante la intensa movilización de autoridades al exterior de este domicilio. Se espera que este despliegue continúe durante un par de horas, mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes.

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