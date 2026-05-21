Muere Hombre en Vía Pública Presuntamente tras Pelea en Av. Los Ángeles en Monterrey

Autoridades investigan la muerte de un hombre en la vía pública de la colonia Del Norte, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Se presume que la víctima perdió la vida de manera repentina luego de tener un pleito con otras dos persona.

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El hecho generó el despliegue de agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en los límites de los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza, específicamente en la avenida Los Ángeles, a la altura de calle Quinta Avenida. Fueron las autoridades quienes aseguraron la zona mientras retiraban el cuerpo de la víctima ya sin vida.

Las dos personas con las que presuntamente tuvo la pelea, fueron retenidas en el sitio por las autoridades municipales para su investigación y deslinde de responsabilidades en la muerte del hombre que quedó tendido sobre la vía pública.

Video: Investigan Muerte de Hombre Afuera de Empresa en Monterrey

¿Cómo ocurrieron los hechos antes de registrarse la muerte del hombre?

De acuerdo con lo informado por testigos, el hombre murió de manera repentina después de que supuestamente forcejeó o peleó en la vía pública con dos trabajadores de una empresa de frituras, en la colonia Del Norte, en la ciudad de Monterrey.

A decir de los mismos empleados la víctima fue vista cuando abría la caja de la camioneta de los afectados, la cual estaba estacionada a corta distancia, mientras ellos almorzaban en un puesto de tacos. Después de hacerse de palabras se empujaron y se enredaron a golpes.

Habría sido en ese momento, durante la pelea con los dos trabajadores, donde presuntamente la víctima se desplomó en la vía pública. Posteriormente, las autoridades y los cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La investigación del caso aún continúa.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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