Detienen a Hombre por Presuntamente Abusar de Dos Jóvenes con Reporte de Búsqueda en Nuevo León

Un hombre fue detenido luego de ser señalado por presuntamente abusar de dos adolescentes, mismas que tendían un reporte de búsqueda. Este arresto ocurrió durante la tarde del 20 de mayo en calles del centro de Monterrey, Nuevo León.

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Esta detención surgió luego de que el familiar de una de las jóvenes desaparecidas habría reportado a las autoridades haber visto a la adolescente caminando en el cruce de la avenida Juárez y Modesto Arreola. A la llegada de elementos de seguridad, lograron ubicar a joven en compañía de un hombre y otra menor de edad, por lo que procedieron a detener al sujeto.

Luego de realizar una entrevista las menores, autoridades de seguridad informaron que ambas se trataban de dos adolescentes que contaba con un reporte de búsqueda desde el pasado 19 de mayo en el municipio de Juárez, por lo que procedieron a resguardarlas. Según la Policía de Monterrey, presuntamente ambas personas habrían sufrido abuso por parte del sujeto detenido.

Video: Detienen a Hombre por Presunto Abuso en Monterrey

Identifican a hombre detenido por cometer presunto abuso contra dos adolescentes en Monterrey

El hombre detenido fue identificado como Pedro “N”, de 38 años de edad, quien presuntamente les habrían prometido a las víctimas un plato de comida y llevarlas a un negocio cercano para ofrecerles un trabajo. Hasta el momento se desconoce como las menores se contactaron con el sujeto, por lo que se espera que sean en las próximas horas cuando se revelen más detalles.

Autoridades de seguridad informaron que ambas adolescentes ya se encuentran bajo el reguardo de sus familiares, mientras que el hombre fue trasladado al Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal y será investigado por el delito de abuso.

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