Vinculan a Proceso a Tres Personas Detenidas por Presunto Fraude Inmobiliario en Nuevo León

Tres personas detenidas, relacionadas con la firma inmobiliaria Tamayo Capital, por su presunta participación en un fraude millonario, fueron vinculados a proceso en el estado de Nuevo León.

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Tras una audiencia para resolver su situación jurídica, se dio a conocer que Alejandro "N" de 51 años, Mario "N" de 29 años y Dimarys "N" de 35 años de edad, permanecerán en centros de reinserción social como medida cautelar. Y se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones.

De acuerdo a las autoridades del estado de Nuevo León, los vinculados a proceso participaron a través de la Inmobiliaria Tamayo Capital, en un fraude de aproximadamente 500 millones de pesos.

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Detención de los imputados por fraude inmobiliario

Alejandro "N", quien es señalado como propietario de la firma inmobiliaria, fue capturado el pasado el 15 de mayo de 2026 en el sector Bosques del Acueducto, en la ciudad de Querétaro, tras un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Previamente, las autoridades de Nuevo León ya habían realizado un cateo los días 4 al 5 de marzo de 2025, en las oficinas ubicadas sobre la Av. Gómez Morin, en la colonia Carrizalejo, en el municipio de San Pedro Garza García.

Como resultado en dicho cateo se logró la detención de seis personas y el aseguramiento de equipos de computación y documentos diversos como evidencias para constituir la carpeta de investigación iniciada por delito de fraude, a partir de denuncias interpuestas en contra de dicha empresa.

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Con información de Guadalupe Sánchez | N+

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