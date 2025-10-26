Cierran Siete Pedreras Que Sobrepasan Límites de Áreas Naturales Protegidas en Nuevo León

Fueron cerradas siete pedreras ubicadas en los municipios de García, Escobedo, Santa Catarina, Santiago y Allende, así lo informó este sábado 25 de octubre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a través de sus redes sociales donde compartió un comunicado oficial al respecto del tema.

Esta acción se llevó a cabo debido a que Guardia Forestal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León identificó que estas pedreras se encuentran dentro de los polígonos de diversas Áreas Naturales Protegidas, causando daños al ecosistema y contribuyendo a la contaminación del aire. A continuación te presentamos la lista de las siete pedreras y el área que afecta:

CEMEX : inflige el polígono de la Área Natural Protegida El Fraile y San Miguel en el municipio de García.

: inflige el polígono de la Área Natural Protegida El Fraile y San Miguel en el municipio de García. Calizas y Triturados Industriales : inflige el polígono de la Área Natural Protegida El Fraile y San Miguel en el municipio de Escobedo.

: inflige el polígono de la Área Natural Protegida El Fraile y San Miguel en el municipio de Escobedo. Las dos pedreras de Triturados Industriales San Jerónimo e Incasa : inflige el polígono de la Área Natural Protegida Mitras en el municipio de Santa Catarina.

: inflige el polígono de la Área Natural Protegida Mitras en el municipio de Santa Catarina. Pedrera San Ángel : inflige el polígono de la Área Natural Protegida Mitras en el municipio de Santa Catarina.

: inflige el polígono de la Área Natural Protegida Mitras en el municipio de Santa Catarina. Triturados Villareal: inflige el polígono de la Área Natural Protegida Cueva de lo Murciélagos en el municipio de Santiago.

inflige el polígono de la Área Natural Protegida Cueva de lo Murciélagos en el municipio de Santiago. Calizas de Calidad: inflige el polígono de la Área Natural Protegida Sierra del Cerro de la Silla en el municipio de Allende.

¿Qué más se sabe del cierre de las pedreras en Nuevo León?

Este mismo sábado, luego de anunciarse el cierre, el equipo de N+ Monterrey realizó un recorrido por las siete pedreras realizando vuelos con dron para documentar la situación. En las imágenes se pudo observar que algunas de las pedreras ya cuentan con una lona colocada en la entrada que dice suspensión.

Además, el gobernador de Nuevo León explicó que las partículas de las pedreras, como PM10 y PM2.5, se estancan con facilidad en el medio ambiente, lo que contribuye a la mala calidad del aire en la región, por lo que, también propuso a los ciudadanos convertir esos terrenos en áreas verdes y realizar algunas plantaciones.

