Realizan Cierre Vial en Avenida López Mateos en Guadalupe: Sigue Estas Rutas Alternas
N+
El cierre vial ocurrió luego de que una tubería de Agua y Drenaje de Monterrey se dañara y provocara una fuga frente a la colonia Residencial Colibrí
Luego de que se reportara la fuga de agua potable en una tubería de Agua y Drenaje de Monterrey, la avenida Adolfo López Mateos, en dirección de norte a sur, quedó completamente cerrada a la altura de la colonia Residencial Colibrí en Guadalupe, Nuevo León.
Noticia relacionada: Lista de 339 Colonias Sin Agua por Mega Fuga en Avenida Adolfo López Mateos, en Guadalupe, NL
Cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey llegaron a este punto y cerraron la vialidad para comenzar con una excavación para llegar hasta la tubería dañada y reparar la fuga. Debido a estos trabajos, la avenida López Mateos solo estará habilitada de sur a norte y tendrá un carril de contra flujo.
Se espera que este cierre afecte a automovilistas durante la tarde y noche de este lunes 17 de noviembre, por lo que las autoridades han recomendado algunas vías alternas para evitar mayores congestionamientos en la que se encuentran elementos de la paraestatal trabajando.
¿Cuáles son las rutas alternas tras el cierra en la avenida Adolfo López Mateos?
Para los automovilistas que se dirigen de la avenida Adolfo López Mateos hacía la avenida Benito Juárez podrán incorporarse a la avenida San Sebastián y evitar el tráfico sobre la zona de trabajos. Si los conductores desean llegar hasta la avenida Pablo Livas, pueden tomar esta misma ruta y continuar unos metros más hasta llegar a su destino.
Se espera que estos trabajos terminen lo más pronto posible para que el tráfico sobre la avenida Adolfo López Mateos se libere y los vecinos de sectores cercano puedan ingresar a sus hogares sin problema alguno. Con esta reparación, también se espera que las más de 300 colonias afectadas tenga agua potable de nuevo.
DAGM