¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas
Entérate del pronóstico del clima para este viernes y el fin de semana en Nuevo León
La mañana de este viernes 28 de noviembre las condiciones del clima no han cambiado, las temperaturas están estacionadas cerca de los 16˚C en el Área Metropolitana de Monterrey y 15˚C en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. La calidad del aire es buena en los 15 puntos de monitoreo ambiental.
El cielo nublado y el ambiente ligeramente frío están presentando condiciones de neblina en diferentes puntos del área metropolitana. El Aeropuerto Internacional de Monterrey marca condiciones de nubosidad baja y visibilidad reducida con pocas afectaciones a las operaciones comerciales. Las carreteras también presentan presencia de niebla.
El pronóstico del clima para este día es que las condiciones comiencen a cambiar. La masa de aire frío de este frente frío número 16 puede ceder y modificarse durante la tarde y noche permitiendo el incremento de temperaturas hasta 20˚C o 21˚C y para mañana se espera un día medio nublado con máximas de 26˚C sin probabilidad de lluvia. Mañana será un día muy diferente a estos días nublados y lluviosos.
Temperaturas parar el fin de semana en Nuevo León
Será un fin de semana de muchos cambios que inicia con lluvia, cambiará mañana a cielo medio nublado con incremento en las temperaturas y el domingo 30 de noviembre con nuevo descenso acompañado de precipitaciones.
La próxima semana se esperan temperaturas cercanas a 10˚C con máximas de 17˚C para domingo, lunes y martes. Las probabilidades de lluvia se concentran en el domingo 30 de noviembre, disminuyendo en los siguientes días pero podrían regresar para el jueves de la siguiente semana.
Con información de Mauro Morales | N+
