Lluvias en México: ¿En Qué Estados Se Esperan Precipitaciones Fuertes y Torrenciales?

Las lluvias en México continúan y, por ello, las autoridades activaron la alerta ante el pronóstico de precipitaciones fuertes y torrenciales en diversas entidades; estos son los detalles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima, además de gélido, también será lluvioso debido al Frente Frío 16, el cual se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán.

Es importante destacar que la temporada de lluvias comenzó en mayo y se prevé que concluya a finales de este mes. No obstante, la probabilidad de más precipitaciones es alta por la presencia de los frentes fríos, ya que son parte de sus efectos.

Se prevén acumulados de lluvia de fuertes a torrenciales, advirtió

Asimismo, indicó que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

¿En qué estados se esperan lluvias torrenciales?

El SMN indicó que estas condiciones climatológicas se harán presentes a partir de este jueves y prevalecerán durante este viernes y el fin de semana, por lo que piden a la población mantenerse alerta.

Lo anterior, con la finalidad de evitar poner en riesgo sus vidas ante los efectos o inundaciones que se podrían producir en sus comunidades. Aquí te presentamos las entidades donde se presentarán lluvias torrenciales.

Durante este viernes, el actual frente frío se desplazará sobre la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país.

Pero ojo, porque estas lluvias serán puntuales e intensas en zonas de:

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en occidente, centro y sur del territorio nacional

¿Cómo estará el clima del viernes 28 de noviembre de 2025?

Ahora bien, es momento de que te prepares para el clima del 28 de noviembre, porque el panorama será el siguiente:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

-Veracruz (regiones Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

-Oaxaca (norte y este)

-Chiapas (noroeste)

-Tabasco (oeste)



- Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

-Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas)



-Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

-Campeche

-Yucatán

-Quintana Roo



-San Luis Potosí (región Huasteca)

-Querétaro (región Sierra Gorda)

-Coahuila

-Nuevo León

-Tamaulipas

-Tlaxcala

-Estado de México

-Guerrero

-Michoacán



-Guanajuato

-Ciudad de México

-Jalisco

-Colima

Video: Habitantes de Poza Rica Narran Cómo se Inundaron por Colapso de Drenaje tras Lluvias

Toma nota, porque un evento de “Norte”, ocasionará vientos fuertes en:

-Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec)

-Campeche

-Yucatán

-Quintana Roo

-Coahuila

-Nuevo León

-Tamaulipas

Viento de componente norte de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

-Costa de Veracruz (sur)

-Tabasco



-Chihuahua

-Durango

-Zacatecas

-San Luis Potosí

-Puebla

¿Y el frío en México?

En cuanto a las bajas temperaturas, se pronostica que el termómetro descienda en varias regiones, incluso en algunas, los habitantes se enfrentarán hasta los -5 grados. Por lo tanto, el frío se presentará en estas entidades:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas:

Zonas serranas de Chihuahua

Durango

-Zonas serranas de Baja California

-Sonora

-Zacatecas

-Guanajuato

-Hidalgo

-Estado de México

-Tlaxcala

-Puebla

-Veracruz



-Zonas serranas de Coahuila

-Nuevo León

-San Luis Potosí

-Aguascalientes

-Jalisco

-Michoacán

-Querétaro

-Oaxaca

