Pronóstico del Clima Hoy 13 de Octubre de 2025 en Monterrey, Nuevo León: Temperaturas Máximas

Este lunes 13 de octubre, el Área Metropolitana de Monterrey amaneció con un cielo nublado y con presencia de neblina cerca del municipio de Cadereyta, Nuevo León, debido a la saturación de humedad que ha regresado al noreste de México. El pronóstico del clima indica que las temperaturas máximas para este día son de de 28˚C a 29˚C con 14% de probabilidad de lluvia.

Este cambio en la circulación del aire nos otorgará en Nuevo León, días con cielo medio nublado y para la noche del martes 14 y la madrugada del miércoles 15 de octubre, aparece un 24% de probabilidad de lluvia. El común denominador en la semana será el cielo medio nublado o ligeramente nublado y las temperaturas estarán debajo de los 30˚C.

Pronóstico del clima para el resto de México

Este lunes 13 de octubre, un canal de baja presión cruza el norte de México, mientras un centro de alta presión domina el noreste y Texas. La Onda Tropical número 37 se desplaza al sur de Oaxaca y Guerrero; y el frente frío número 6 de la temporada se ha alejado al norte de la frontera. Se espera que el próximo miércoles 15 de octubre ingrese un nuevo sistema frontal al norte de Baja California.

En el Pacífico, durante el fin de semana, la Tormenta Tropical “Raymond” se disipó sobre la península de Baja California pero las lluvias han sido muy abundantes en aquella región. Un nueva zona de inestabilidad se vigila frente a Centroamérica con 40% de potencial ciclónico que pudiera desarrollarse frente al Golfo de Tehuantepec.

En el Atlántico se formó la Tormenta Tropical “Lorenzo” y esta mañana se encuentra cerca de 5 mil Kilómetros al oriente de Quintana Roo. Se espera que su giro, actualmente al noroeste, lo lleve a alejarse aún más en los siguientes días. No hay, al momento, otro factor de riesgo para México.

Con información de Mauro Morales | N+

