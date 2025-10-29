¿Cómo Estará el Clima Hoy 29 de Octubre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Durante la noche de martes 28 y madrugada del miércoles 29 de octubre llegó a Nuevo León el frente frío número 11 de la temporada con vientos que el aeropuerto registró en 50 km/h. Esta mañana las temperaturas han registrado de 16˚C a 18˚C en el Área Metropolitana de Monterrey con cielo nublado y viento ligero a moderado. La calidad del aire es buena en las 15 estaciones de monitoreo.

Los efectos de la masa de aire frío detendrán las temperaturas máximas en 21˚C a 22˚C, cambiando el cielo a soleado por la tarde y despejado por la noche con temperatura que habrá de descender a 14˚C y amaneciendo mañana jueves 20 de octubre cerca de los 12˚C y máxima de 22˚C a 23˚C con cielo despejado. El viernes 31 de octubre las temperaturas mínimas se esperan cerca de los 13˚C.

¿Qué parte del territorio mexicano afectará el frente frío 11?

El frente frío número 11 se extiende a lo largo del norte y noreste de México, y se extenderá hacia el centro y oriente del país en las siguientes horas provocando un evento de norte intenso en la costa de Tamaulipas y Veracruz con viento muy fuerte y oleaje elevado. Se espera el refrescamiento de las temperaturas de gran parte del territorio nacional.

Un canal de baja presión sobre el Mar de Cortés mantiene la afluencia de humedad del Pacífico. Ha sido muy notoria la disminución de las precipitaciones en todo el territorio nacional para dar paso a la temporada de ingreso de las masas de aire frío y los cambios de temperatura.

Con información de Mauro Morales | N+

