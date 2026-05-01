Clima en Nuevo León 1 de Mayo 2026; Estos son los Efectos del Frente Frío #48

Los efectos del Frente Frío número 48 comenzaron a sentirse desde la madrugada de este viernes en el área metropolitana de Monterrey, con presencia de lloviznas, cielo nublado y reducción de visibilidad en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes meteorológicos, incluso en el Aeropuerto Internacional de Monterrey se registró precipitación ligera que redujo la visibilidad a tres millas, aunque hasta el momento las operaciones aéreas continúan con normalidad.

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Especialistas prevén que el avance del sistema frontal se fortalezca durante la noche, incrementando la probabilidad de lluvias y tormentas hasta en un 65 por ciento, con posibilidad de precipitaciones fuertes y acumulados importantes en la región.

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Lluvias se mantendrán para fin de semana

Las lluvias podrían mantenerse durante la madrugada y parte de la mañana del sábado, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos y pavimento resbaladizo.

Para este viernes, la temperatura máxima estimada será de 27 grados centígrados, con ambiente cálido durante el día pero condiciones inestables por la noche.

El pronóstico para el sábado indica temperaturas entre 16 y 20 grados, con lluvias principalmente durante las primeras horas del día, mientras que para el domingo se espera una mejora gradual en las condiciones meteorológicas con cielo medio nublado, mínima de 15 grados y máxima de 24 grados.

Sin embargo, el alivio será temporal, ya que para lunes, martes y miércoles se anticipa un nuevo aumento en las temperaturas máximas, alcanzando hasta 35 grados centígrados, con baja probabilidad de lluvia.

Posteriormente, para la segunda mitad de la próxima semana, se prevé el ingreso de otro sistema frontal débil, que podría traer nuevamente precipitaciones y un descenso moderado en las temperaturas.

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