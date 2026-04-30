Alumno es Retenido tras Portar Arma en Secundaria No. 127 Rolando Guzmán Flores en Pesquería, NL

Un adolescente fue retenido por autoridades de investigación luego de ser sorprendido al interior de un plantel educativo portando un arma de postas. Los hechos fueron reportados este jueves 30 de abril en la Secundaria número 127 "Rolando Guzmán Flores", en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

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Fue durante el horario de clases cuando alumnos y docentes se percataron de que uno de los estudiantes llevaba entre sus pertenencias un arma de postas por lo que de inmediato fue llevado a la oficina de prefectura y se pidió el apoyo de elementos de investigación para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

Al sitio hicieron presencia elementos de la Policía de Pesquería, quienes confirmaron la presencia de esta arma de postas. Minutos más tarde arribaron agentes ministeriales quienes comenzaron a interrogar al joven para saber cual era la razón por la que portaba este objeto. Hasta el momento se desconoce si el menor será detenido o si se le brindará algún tipo de atención.

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Remite DIF Capullos a menor tras llevar arma blanca a secundaria en Monterrey

El pasado 28 de abril otro menor fue remitido por el DIF Capullos luego de que fuera sorprendido portando un arma blanca al interior de la Secundaria número 20 "Profesor Juan F. Escamilla", en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Esta decisión fue tomada debido a que el joven no podría ser arrestado debido a su edad.

Según testigos, el joven aparentemente habría publicado advertencias en las que mencionaba que presuntamente atacaría a sus compañeros con un arma blanca. En dicha amenaza también habría colocado una fotografía donde mostraba una colección de cuchillos tipo cazador. Debido a esto, autoridades se movilizaron a este plantel.

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Con información de Brian Samaniego | N+

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