¿Cómo Estará el Clima para Hoy 14 de Mayo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Las condiciones meteorológicas estables continuarán predominando sobre gran parte del país debido al fortalecimiento de los sistemas de alta presión, lo que mantendrá cielos despejados y temperaturas cálidas, aunque todavía tolerables, en Nuevo León.

Durante la mañana de este jueves 14 de mayo, las temperaturas oscilaron entre los 20 grados en los aeropuertos y los 25 a 26 grados en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey. Además, la calidad del aire fue reportada como buena en las 15 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental.

Video: Huye Conductor Luego de Chocar con 3 Carros en Monterrey

La humedad se mantiene cercana al 70 por ciento durante las primeras horas del día; sin embargo, por la tarde disminuirá hasta cerca del 40 por ciento. Asimismo, se esperan temperaturas máximas entre los 31 y 32 grados, acompañadas de cielo soleado y sin probabilidades de lluvia.

Noticia recomendada: Clima en Nuevo León Pronóstico Matutino del Jueves 14 de Mayo de 2026

Clima para el resto de México

Este patrón de estabilidad también ha provocado que las precipitaciones se mantengan alejadas del noreste del país. De acuerdo con los reportes meteorológicos, las lluvias más importantes registradas recientemente ocurrieron en estados como Campeche, Chiapas, Ciudad de México y Estado de México.

Por otra parte, la onda de calor continúa afectando principalmente a entidades del noroeste y occidente del territorio nacional, donde las temperaturas máximas rondan o incluso superan los 40 grados centígrados.

Especialistas recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar actividades prolongadas bajo el sol y utilizar protector solar, especialmente durante las horas de mayor radiación.

No obstante, las condiciones podrían cambiar durante el fin de semana. Se prevé que un canal de baja presión favorezca el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, incrementando las probabilidades de lluvia a partir del domingo y extendiéndose durante gran parte de la próxima semana.

Historias recomendadas: