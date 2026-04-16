¿Cómo Estará el Clima para Hoy 16 de Abril de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Este jueves 16 de abril, la zona metropolitana de Monterrey amaneció con cielo medio nublado, temperaturas entre los 20 y 22 grados, y condiciones de calidad del aire mayormente buenas, con excepción de municipios como Santa Catarina y Escobedo donde se reporta como aceptable.

Para el resto del día, se prevé que continúe el cielo parcialmente nublado, con temperaturas máximas cercanas a los 31 grados y bajas probabilidades de lluvia.

El viernes se mantendrán condiciones similares tanto en temperatura como en nubosidad y posibilidades de precipitación. Sin embargo, el panorama cambiará a partir del sábado por la tarde con la llegada de un nuevo sistema frontal que ingresará por el noroeste del país.

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Nuevo frente frío en México

Actualmente, sistemas de inestabilidad como la línea seca y un canal de baja presión se ubican sobre Coahuila y los límites con Chihuahua, lo que ha reducido las probabilidades de lluvia en Nuevo León. No obstante, el nuevo frente frío, impulsado por una masa de aire polar, provocará un descenso significativo en las temperaturas.

Se espera que las lluvias y tormentas comiencen desde la tarde del sábado, intensificándose durante la noche y extendiéndose a lo largo del domingo y lunes. Para el domingo, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados, mientras que el lunes se prevén mínimas de 13 a 14 grados y máximas de entre 18 y 19 grados.

Las precipitaciones podrían mantenerse incluso hasta la mañana del martes, con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros. Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante los cambios bruscos en las condiciones del clima durante el fin de semana.

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