¿Cómo Estará el Clima para Hoy 2 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Esta mañana de lunes 2 de febrero las condiciones del tiempo en Monterrey son de cielo nublado y temperaturas muy variadas, que van desde los 5˚C en el sur de San Pedro, 9˚C en el centro de San Pedro y Santa Catarina, mientras que en el resto de la zona metropolitana marcan de 11˚C hasta 13˚C hacia el norte del área metropolitana. La calidad del aire es Buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental.

Para el resto del día se espera que la masa de aire frío del Frente número 32 de la temporada se disipe sobre el noreste de México y que las temperaturas tengan un repunte hasta los 22˚C y mañana hasta 28˚C cambiando al cielo medio nublado hoy por la tarde y Soleado para mañana martes.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Lunes 2 de Febrero de 2026

Probabilidades de lluvia

Las condiciones cambiarán nuevamente para el miércoles con la llegada de un nuevo sistema frontal que volverá a traer el cielo nublado y un nuevo descenso de temperaturas, breve, solo para el miércoles y jueves con mínimas de 10˚C para el amanecer del jueves y 8˚C para el amanecer del viernes y máximas de 20˚C para el miércoles y 19˚C para el jueves. Las probabilidades de lluvia han disminuido considerablemente.

Después del paso del Frente Frío de esta semana se esperan muchos días de temperaturas agradables, incluido el fin de semana y parte de la siguiente semana. El frío se alejará por varios días.

En el resto del país, el paso de la masa de aire frío del Frente número 32 ha dejado una mañana muy fría en la península de Yucatán con temperaturas de hasta 6˚ C y 4˚C en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

