¿Cómo Estará el Clima para Hoy 26 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Esta mañana de jueves 26 de febrero el área metropolitana de Monterrey registra temperaturas desde los 17 grados en la zona sur, rumbo a la Carretera Nacional, hasta los 24 grados en el sector Universidad y Santa Catarina, mientras que en Guadalupe el termómetro ya marca 25 grados.

La sensación de calor se debe a la escasa humedad en el ambiente, que esta mañana se ubica en apenas 25% y podría descender hasta 15% durante la tarde.

El cielo permanece completamente despejado; sin embargo, la calidad del aire es mala en las estaciones de Universidad, San Nicolás, Apodaca, Pesquería, Juárez y Cadereyta. En otras tres estaciones se reporta como aceptable y en seis más como buena, de acuerdo con el corte de las 7:00 horas.

Para este jueves, una Línea Seca sobre el noreste del país provocará un día muy caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 37 y 38 grados a la sombra, valores inusuales para esta época del año.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Jueves 25 de Febrero de 2026

Nuevo sistema frontal

No obstante, para el viernes se prevé la aproximación de un sistema frontal a la frontera noreste, lo que podría moderar ligeramente las temperaturas, colocándolas en un rango de 30 a 32 grados. Además, el cielo cambiaría a medio nublado, contrastando con las jornadas soleadas y secas recientes.

Las probabilidades de lluvia continúan bajas en los próximos días. Sin embargo, hacia la próxima semana podrían incrementarse ligeramente, con porcentajes cercanos al 20%, ante la llegada de un par de sistemas frontales con mayor contenido de humedad.

En general, la próxima semana se mantendría estable, con cielo medio nublado, temperaturas alrededor de los 30 grados y ligeras posibilidades de precipitación entre sábado y viernes.

