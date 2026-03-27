¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

La zona metropolitana de Monterrey amaneció este viernes 27 de marzo con temperaturas cercanas a los 20 grados, bajo un cielo mayormente nublado y con condiciones de calidad del aire entre buena y aceptable.

Durante el transcurso del día, se espera un cambio en las condiciones climáticas, ya que el cielo se despejará parcialmente por la tarde, permitiendo que la temperatura alcance máximas de entre 32 y 33 grados.

Sin embargo, este ambiente cálido será temporal. De acuerdo con el pronóstico, el Frente Frío número 42 se aproxima al norte de los estados de Chihuahua y Coahuila, y se prevé que ingrese a Nuevo León durante la medianoche.

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Cambios de temperatura para Nuevo León

La llegada de este sistema frontal traerá consigo un incremento en la velocidad del viento, así como probabilidades de lluvia que podrían comenzar alrededor de las 5:00 de la mañana del sábado, intensificándose entre las 7:00 y 8:00 horas.

Para el sábado, se espera un descenso en las temperaturas, con valores que oscilarán entre los 15 grados por la mañana y máximas de 20 a 22 grados por la tarde, además de cielo nublado durante gran parte del día.

En los días siguientes, las probabilidades de lluvia se mantendrán, especialmente durante las mañanas del domingo, lunes y martes, con un 20% de posibilidad. Las temperaturas el domingo rondarán los 13 grados al amanecer y los 27 por la tarde.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios bruscos en el clima, ya que este sistema frontal, impulsado por una masa de aire polar, provocará un descenso térmico significativo en la región.

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