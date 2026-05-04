¿Cómo Estará el Clima para Hoy 8 de Mayo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La zona metropolitana de Monterrey amaneció este lunes 4 de mayo con temperaturas de entre 18 y 21 grados centígrados, cielo nublado y buena calidad del aire en las 15 estaciones de Monitoreo Ambiental.

De acuerdo con el pronóstico, durante el transcurso del día el cielo cambiará a medio nublado, mientras que la temperatura máxima alcanzará valores cercanos a los 30 grados, con mínimas probabilidades de lluvia. Especialistas advirtieron que el incremento térmico será muy notorio luego del refrescamiento provocado por el Frente Frío número 48, que impactó la región durante el fin de semana.

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Para martes 5 y miércoles 6 de mayo, se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 36 grados centígrados, acompañadas de alta humedad, lo que generará un ambiente bochornoso en la región.

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Altas probabilidades de lluvia

Lo anterior se debe a la formación de un Canal de Baja Presión, fenómeno que está modificando la circulación del aire en el noreste del país y favoreciendo el rápido aumento de las temperaturas; sin embargo, el calor será temporal, ya que un nuevo frente frío se aproxima al noreste de México para el jueves, acompañado de altas probabilidades de lluvia.

Las precipitaciones podrían extenderse del jueves hasta el martes de la próxima semana, con buenos acumulados de lluvia previstos especialmente entre jueves, viernes y sábado. Además, las temperaturas volverán a descender, manteniéndose por debajo de los 30 grados durante varios días.

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