¿Cómo Estará el Clima para Hoy 7 de Mayo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La llegada del Frente Frío número 49 provocó durante la madrugada del jueves 7 de mayo tormentas, actividad eléctrica y caída de granizo en la Región Citrícola de Nuevo León. En municipios como General Terán se reportó más de una pulgada de lluvia, mientras que en la zona metropolitana comenzaron las precipitaciones ligeras en sectores como Cumbres, Guadalupe y Juárez.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y noche de este jueves, con acumulados cercanos a los 20 milímetros.

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En cuanto a las temperaturas, esta mañana se registraron entre 25 y 26 grados centígrados en el área metropolitana, con cielo completamente nublado. Además, la calidad del aire fue reportada como mala en estaciones de Santa Catarina, Universidad y San Nicolás, aunque se espera que las precipitaciones ayuden a mejorar las condiciones ambientales.

Masa de aire frío en Nuevo León

Autoridades señalaron que la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá un ambiente más fresco durante jueves y viernes, con máximas cercanas a los 27 grados, muy por debajo de los casi 37 grados registrados el miércoles.

Asimismo, se prevén más lluvias para el viernes, mientras que para el sábado se espera una disminución en las precipitaciones y un ligero aumento en las temperaturas, con máximas de entre 30 y 31 grados y cielo medio nublado. Para el lunes, se pronostica la llegada de un nuevo sistema frontal con probabilidades adicionales de lluvia.

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