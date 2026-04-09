¿Cómo Estará el Clima para Hoy 9 de Abril de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La zona metropolitana de Monterrey amaneció con llovizna, cielo completamente nublado y pavimento mojado, tras precipitaciones registradas desde la noche del miércoles 8 de abril.

Desde la noche previa, las lluvias se hicieron presentes con mayor intensidad en municipios como Apodaca, Guadalupe y Juárez, extendiéndose durante la madrugada hacia el resto del área metropolitana.

Para este jueves, las temperaturas se mantienen frescas, alrededor de los 19 grados Celsius, con ligeras variaciones en zonas como San Pedro, Santa Catarina, San Jerónimo y sectores altos de Cumbres, donde se registran cerca de 18 grados.

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Permanecerán lluvias y cielo nublado

De acuerdo con el pronóstico, el cielo permanecerá cubierto y las lloviznas matutinas podrían evolucionar a tormentas durante la tarde, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

Estas condiciones están asociadas a una zona de inestabilidad en el norte y noreste del país, provocada por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como canales de baja presión que favorecen el ingreso de humedad.

Se prevé que las lluvias continúen durante los próximos días e incluso se extiendan hasta el domingo, con temperaturas máximas de 23 grados para este jueves, 24 el viernes, 26 el sábado y hasta 28 grados el domingo.

Para la próxima semana, se anticipa una disminución en las probabilidades de lluvia, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que superarían los 30 grados.

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