¿Cómo Estará el Clima para Hoy 11 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Monterrey inició este jueves 11 de diciembre con un amanecer soleado y temperaturas frescas a ligeramente frías, alcanzando los 10 grados en la zona sur y 11 grados en el aeropuerto, mientras que la mayoría de los sectores registraron valores alrededor de 13 grados.

La calidad del aire también comenzó con condiciones favorables: 5 estaciones reportaron nivel Aceptable y las 10 restantes se ubicaron en categoría Buena.

Para el resto del día, se espera un ambiente soleado y sin probabilidad de lluvia, con temperaturas que subirán hasta los 23 o 24 grados, ligeramente menos cálidas que las máximas cercanas a 30 grados registradas ayer. Este descenso responde al paso del frente frío número 20, un sistema muy débil que ingresó durante la noche y madrugada, mejorando la visibilidad, dispersando contaminantes y moderando el calentamiento diurno.

Frente frío en México

El frente frío abandonará rápidamente el país, por lo que para viernes y sábado volverán las temperaturas más cálidas, alcanzando alrededor de 28 grados, con cielo soleado y sin lluvias previstas.

Sin embargo, para el domingo se espera un nuevo sistema frontal, acompañado de humedad, lo que provocará un cambio importante en las condiciones del tiempo: el cielo se tornará nublado y las probabilidades de lluvia aumentarán desde el mediodía, fortaleciéndose durante la tarde y noche.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta el lunes, jornada en la que las temperaturas, tanto mínimas como máximas, se mantendrán por debajo de los 20 grados. A partir del martes, las temperaturas volverán a repuntar, superando nuevamente los 25 grados, sin señales de nuevas lluvias en el corto plazo.

