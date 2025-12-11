Inicio Monterrey ¿Cómo Estará el Clima para Hoy 11 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

¿Cómo Estará el Clima para Hoy 11 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima en Nuevo León con Mauro Morales

Cerro de la Silla en Monterrey

Frío para Nuevo León en los próximos días.

Monterrey inició este jueves 11 de diciembre con un amanecer soleado y temperaturas frescas a ligeramente frías, alcanzando los 10 grados en la zona sur y 11 grados en el aeropuerto, mientras que la mayoría de los sectores registraron valores alrededor de 13 grados.
La calidad del aire también comenzó con condiciones favorables: 5 estaciones reportaron nivel Aceptable y las 10 restantes se ubicaron en categoría Buena.

Para el resto del día, se espera un ambiente soleado y sin probabilidad de lluvia, con temperaturas que subirán hasta los 23 o 24 grados, ligeramente menos cálidas que las máximas cercanas a 30 grados registradas ayer. Este descenso responde al paso del frente frío número 20, un sistema muy débil que ingresó durante la noche y madrugada, mejorando la visibilidad, dispersando contaminantes y moderando el calentamiento diurno.

Frente frío en México 

El frente frío abandonará rápidamente el país, por lo que para viernes y sábado volverán las temperaturas más cálidas, alcanzando alrededor de 28 grados, con cielo soleado y sin lluvias previstas.

Sin embargo, para el domingo se espera un nuevo sistema frontal, acompañado de humedad, lo que provocará un cambio importante en las condiciones del tiempo: el cielo se tornará nublado y las probabilidades de lluvia aumentarán desde el mediodía, fortaleciéndose durante la tarde y noche.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta el lunes, jornada en la que las temperaturas, tanto mínimas como máximas, se mantendrán por debajo de los 20 grados. A partir del martes, las temperaturas volverán a repuntar, superando nuevamente los 25 grados, sin señales de nuevas lluvias en el corto plazo.

