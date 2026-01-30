¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Este viernes 30 de enero, la ciudad de Monterrey presenta un ambiente fresco durante gran parte del día, acompañado de cielo mayormente nublado y algunos intervalos de sol, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para la zona metropolitana.

Desde las primeras horas de la mañana se registraron temperaturas bajas, por lo que el termómetro se mantuvo en valores frescos. Para el transcurso del día se espera una temperatura máxima cercana a los 18 grados centígrados, mientras que durante la noche y madrugada el descenso será más marcado, con mínimas alrededor de los 9 grados, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en zonas abiertas.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Viernes 30 de Enero de 2026

Noticia relacionada: Cae a Acequia Transporte de Personal de Pasajeros y Carro en Apodaca

Aunque el cielo permanecerá cubierto en varios momentos, la probabilidad de lluvia es baja, por lo que no se prevén precipitaciones significativas. Sin embargo, se mantendrá la presencia de viento de ligero a moderado, lo que podría intensificar la percepción del frío, sobre todo en las primeras horas del día y al anochecer.

Recomiendan a la población cuidarse de frío

Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, especialmente a personas adultas mayores, niñas, niños y personas con enfermedades respiratorias. Asimismo, se exhorta a cuidar a las mascotas, evitando dejarlas a la intemperie durante la noche.

Para quienes realizan actividades al aire libre, se sugiere portar chamarra o suéter, así como mantenerse atentos a los cambios de temperatura. A los automovilistas se les recomienda conducir con precaución ante posibles ráfagas de viento y condiciones de visibilidad variables.

El pronóstico indica que las condiciones frescas podrían continuar en los próximos días, por lo que se invita a la ciudadanía a seguir las actualizaciones del clima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Historias recomendadas: