Detiene a Pareja Tras Vender Bebidas Alcohólicas a Menores de Edad en un Bar en Monterrey

Este lunes 1 de diciembre se dio a conocer la detención de una pareja presuntamente involucradas en hechos relacionados con la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad dentro de un bar ubicado en el centro de Monterrey, Nuevo León.

La detención ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, del 30 de noviembre, durante una revisión de rutina en un establecimiento situado en el cruce de las calles Aramberri y Pino Suárez. Al ingresar al sitio, los oficiales detectaron la presencia de tres menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

En el operativo se detuvo a un hombre identificado como Gerardo “N”, de 43 años, y una mujer de nombre Guadalupe “N”, de 72 años de edad, quienes presuntamente permitieron y facilitaron el consumo de alcohol a los menores. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad por el delito de corrupción de menores.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de la estrategia “Escudo”, mediante la cual la Policía de Monterrey y el Departamento de Alcoholes realizan recorridos constantes por bares, centros nocturnos y negocios similares con el fin de verificar el cumplimiento de horarios, reglamentos y restricciones establecidas.

Continuarán inspecciones en bares en el centro de Monterrey

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre esta detención y si habrá alguna clausura en este negocio al permitir el ingreso de menores de edad. Hasta el momento se desconoce cual fue el procedimiento contra los tres adolescentes que se encontraban en este punto en el centro de Monterrey.

Elementos municipales informaron que continuarán con las inspecciones en distintos puntos de la ciudad, reforzando la vigilancia especialmente en zonas donde se localizan bares y centros nocturnos durante el fin de semana, momento en el que la concentración de personas aumenta.

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM