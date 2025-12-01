Reportan Fuga de Gas en Zona de Explosión por Pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

Durante los trabajos de limpieza e inspección en domicilios que quedaron afectados tras la explosión en un domicilio donde se resguardaba pirotecnia en la colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León, rescatistas reportaron una fuga de gas, lo que generó movilización en este punto.

Fue durante la tarde de este lunes 1 de diciembre, cuando en este lugar se encontraban realizando trabajos con maquinarias y recorridos por elementos de diversas corporaciones los cuales notaron un intenso olor a gas. Al descubrir la fuga en una tubería, comenzaron a desalojar este punto para evitar otro accidente más.

Las cámaras de N+ Monterrey captaron como los trabajadores y rescatistas comenzaron a tocar las puertas de algunos domicilios pidiendo a vecinos desalojar este punto para ponerse a salvo tras el riesgo de registrarse una explosión más. Varios vehículos también comenzaron a evacuar este punto de la colonia Los Olmos.

Fueron elementos de rescate quienes confirmaron que esta fuga ya había parado, pero se espera que en las próximas horas lleguen hasta sitio algunas cuadrillas de la empresa que brinda servicio de gas en esta zona para comenzar con la reparación de la tubería dañada y se descarten más daños en la infraestructura de este sistema.

Entregan a vecinos ventanas nuevas tras explosión por pirotecnia en Pesquería

Elementos de seguridad informaron que los vecinos desalojados ya podían volver a sus hogares debido a que el servicio de gas fue suspendido en este punto para evitar más riesgos. Rescatistas también comenzaron a cuestionar a los ciudadanos para saber si necesitaban algo debido a que varios de estos hogares quedaron sin ventanas y puertas.

Minutos después de registrarse la fuga de gas, llegó a este sitio una cuadrilla municipal la cual comenzó con labores de elaboración y entrega de nuevas ventanas a los vecinos que fueron afectados tras esta explosión registrada en la colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León, la cual provocó daños en diversos domicilios.

