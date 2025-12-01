Inicio Monterrey Duermen a Familia con Químicos para Robar Casa en Apodaca, Nuevo León

Sujetos con el rostro cubierto y armados con cuchillos, ingresaron a la casa y sometieron a dos de los integrantes de la familia con químicos hasta dejarlos inconscientes para cometer el robo

Policía de Apodaca

Policía de Apodaca aseguró la casa para realizar las investigaciones correspondientes tras el robo. Foto: N+

Integrantes de una familia fueron dormidos con químicos por parte de sujetos encapuchados que ingresaron a robar a su casa ubicada en el segundo sector de la colonia Los Fresnos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los hechos se reportaron minutos después de las 05:00 de la mañana de este lunes 1 de diciembre.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, un grupo de personas con el rostro cubierto, armados con cuchillos y presuntamente también con un arma de fuego, ingresaron al domicilio y sometieron a dos de los integrantes de la familia, los más jóvenes, con químicos para dejarlos inconscientes; mientras que dos adultos mayores fueron llevados a un cuarto.

El grupo de delincuentes le quitó parte de sus pertenencias a la familia y posteriormente se dieron a la fuga. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el monto total de lo que robaron los sujetos encapuchados.

Video: Roban a Familia en su Casa en Apodaca; Los Duermen con Químicos

Investigan robo a de casa en colonia Los Fresnos, en Apodaca

Luego de reportar el robo con violencia, elementos de la Policía de Apodaca y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) se movilizaron y arribaron hasta la casa donde ocurrieron los hechos, en la colonia Los Fresnos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El domicilio fue resguardado para que las autoridades de seguridad y los agentes de investigación iniciaran el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrió el robo y dar con los presuntos responsables, quienes aparentemente también utilizaron químicos para dormir a dos de las víctimas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

Inseguridad en Nuevo León
