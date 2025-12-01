Duermen a Familia con Químicos para Robar Casa en Apodaca, Nuevo León

Integrantes de una familia fueron dormidos con químicos por parte de sujetos encapuchados que ingresaron a robar a su casa ubicada en el segundo sector de la colonia Los Fresnos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los hechos se reportaron minutos después de las 05:00 de la mañana de este lunes 1 de diciembre.

Noticia relacionada: Fiesta Clandestina en San Pedro, Nuevo León: Más de 300 Menores Sin Poder Salir y 11 Detenidos

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, un grupo de personas con el rostro cubierto, armados con cuchillos y presuntamente también con un arma de fuego, ingresaron al domicilio y sometieron a dos de los integrantes de la familia, los más jóvenes, con químicos para dejarlos inconscientes; mientras que dos adultos mayores fueron llevados a un cuarto.

El grupo de delincuentes le quitó parte de sus pertenencias a la familia y posteriormente se dieron a la fuga. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el monto total de lo que robaron los sujetos encapuchados.

Video: Roban a Familia en su Casa en Apodaca; Los Duermen con Químicos

Investigan robo a de casa en colonia Los Fresnos, en Apodaca

Luego de reportar el robo con violencia, elementos de la Policía de Apodaca y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) se movilizaron y arribaron hasta la casa donde ocurrieron los hechos, en la colonia Los Fresnos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El domicilio fue resguardado para que las autoridades de seguridad y los agentes de investigación iniciaran el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrió el robo y dar con los presuntos responsables, quienes aparentemente también utilizaron químicos para dormir a dos de las víctimas.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH