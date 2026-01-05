Detienen a Conductor en Auto Presuntamente Usado en Robos Tipo Cristalazo en Monterrey

La tarde de este lunes 5 de enero elementos de la Policía de Monterrey lograron capturar a un hombre el cual conducía un auto presuntamente implicado en varios robos tipo cristalizo. El hecho desencadenó una persecución por distintos puntos del centro de Monterrey.

Este hecho ocurrió cuando policías detectaron la presencia de un auto gris el cual tendría algunos reportes. Luego de pedirle al conductor que se detuviera, el sujeto trató de huir, por lo que los elementos comenzaron una persecución. Fue hasta el cruce de las calles Carlos Salazar y Julián Villagrán donde los policías lograron detener la marcha del vehículo sospechoso.

Los elementos de la Policía de Monterrey lograron detener al conductor del vehículo sospechoso, mientras que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevaban a cabo una revisión de este auto para determinar si estaría implicado en diversos robos tipo cristalizos cometidos en diversos sectores del Área Metropolitana de Monterrey.

Se espera que en los próximos días se den más detalle sobre esta detención. El hombre detenido y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes tras los presuntos robos cometidos. Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto arrestado.

En otro hecho similar, un menor de 13 años de edad fue detenido luego de intentar cometer un asalto en la colonia Floridos Bosques del Nogalar en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue durante la tarde de este 4 de enero cuando se recibió este reporte a través del sistema del C4 municipal.

A la llegada de los elementos, un hombre mencionó que sufrió un intento de asalto por parte de dos jóvenes que vestían prendas de color negro. Según el afectado, los sujetos dispararon un arma con la intención de amedrentarlo. Luego de un recorrido de seguridad, encontraron a una persona sospechosa la cual fue señalada por la víctima como uno de los presuntos asaltantes.

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM