Detienen a Hombre por Presunto Robo de Autopartes en Estacionamiento en Monterrey

Un hombre fue detenido luego de que elementos de seguridad le decomisaran varias autopartes las cuales presuntamente fueron robadas en la colonia Paseo de Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se dio a conocer durante este lunes 30 de marzo.

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Fue sobre un estacionamiento de un centro comercial donde elementos de la Policía de Monterrey se percataron de la presencia de un vehículo que era conducido de manera sospechosa, por lo que procedieron a detenerlo para realizarle algunas preguntas. Luego de llevar a cabo una revisión dentro del auto, las autoridades encontraron dos pilas y varias herramientas para trabajos automotrices.

Los elementos también realizaron a una revisión al hombre, a quien le encontraron al menos 5 bolsas con una sustancia parecida al cristal, por lo que de inmediato fue detenido. Policías trasladaron al sujeto hasta las instalaciones del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y será investigado por los delitos de robos de autopartes y delitos contra la salud.

Identifican a hombre detenido por robo de autopartes

El hombre fue identificado como Jesús “N”, de 41 años de edad. Autoridades pidieron a los afectados que acudan a las instalaciones pertinentes para levantar una denuncia formal en contra del sujeto y de esta manera poder proceder legalmente en contra de él.

Autoridades señalaron que el hombre detenido ya contaba con varios reportes por parte de vecinos de la colonia Paseo de Cumbres luego de que había sido visto caminando de manera sospechosa cerca de varios vehículos. Se espera que con esta detención, el delito de robo de autopartes disminuya en esta zona.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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