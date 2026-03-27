Detienen en Monterrey a Hombre con Orden de Aprehensión en Estados Unidos

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron la tarde de este viernes 27 de marzo sobre la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos. El hecho ocurrió durante un operativo realizado en el municipio de Monterrey.

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La captura fue llevada a cabo por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la colonia Valle Verde, donde los elementos realizaban labores de vigilancia. En ese punto, los agentes ubicaron a un hombre identificado como Julious “N”, también conocido como Reynaldo “N”, quien se encontraba en posesión de sustancias ilícitas con características similares a la marihuana.

Tras marcarle el alto, los agentes procedieron a su detención en el lugar. Posteriormente, al verificar su identidad mediante los protocolos correspondientes, se confirmó que el detenido era buscado por autoridades estadounidenses, ya que contaba con una orden de aprehensión activa emitida por el Departamento de Justicia de ese país.

Determinarán posible traslado de hombre detenido en Monterrey a Estados Unidos

El delito por el que tiene la orden de aprehensión está relacionado con temas contra la salud, por lo que ahora se iniciará el proceso correspondiente para definir su situación legal y, en su caso, su posible entrega a las autoridades de Estados Unidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el historial del detenido ni sobre el proceso de extradición, sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre este caso y sobre lo que pasará con el sujeto arrestado.

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