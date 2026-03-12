Difiere Fuerza Civil con Tránsito de Monterrey tras Cierre de Carril Exprés en Morones Prieto

Elementos de Tránsito de Monterrey y policías de Fuerza Civil se confrontaron luego de que autoridades de Nuevo León le pidieran a los agentes de movilidad que reabrieran el carril exprés de Morones Prieto luego de ser cerrado tras registrarse un deslizamiento debajo de la carpeta asfáltica tras la construcción de un puente que conectaría con la Línea 4 del metro.

Fue en punto de las 12:00 del medio día de jueves 12 de marzo, cuando al menos 50 policías estatales hicieron presencia sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la clínica 5 del IMSS, para pedirle a los agentes de Tránsito de Monterrey que reabrieran el carril exprés cerrado. Ante la negativa de los oficiales de movilidad, al sitio hizo presencia un equipo jurídico quien mencionó que tenía la orden para liberar la circulación en esta área.

Minutos más tarde también hizo presencial Ricardo González, director de Tránsito de Monterrey, quien pidió al equipo jurídico del estado la orden para reabrir la circulación y tras no presentarle este documento, los tránsitos municipales volverion a cerrar este punto.

Luego de que el equipo de N+ Monterrey tratara de conversar con este equipo jurídico del estado, elementos de Fuerza Civil empezaron a acordonar esta área y a pedirle a los periodistas que abandonara esta área. Al lugar llegó también un equipo antimotines de la corporación estatal, quienes comenzaron a correr entre los carriles de la avenida Morones Prieto generando un intenso tráfico en esta zona.

A las 13:00 horas, el equipo jurídico subió a una camioneta y abandoron este punto junto con los elementos de Fuerza Civil. El director de tránsito municipal comentó para N+ Monterrey que el carril exprés de Morones Prieto seguirá cerrado por lo menos durante este jueves. Hasta el momento no se cuenta con los estudios necesarios para saber si este punto vial es una zona fuera de peligro, por lo que se espera que elementos de Protección Civil de Nuevo León haga los trabajos correspondientes para determinar esta situación.

