Detienen a Hombre Armado tras Reporte de Disparos en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre armado fue detenido por elementos de la Policía de Santa Catarina, luego de ser reportado por los vecinos de la colonia Santa Catalina. El sujeto identificado como Aaron “N” de 22 años de edad, es investigado por su probable participación en una serie de disparos registrados horas antes en la misma zona de la Huasteca.

Tras recibir el reporte, los elementos de la Policía de Santa Catarina arribaron al sitio donde confirmaron la presencia del sospechoso a quien le encontraron un arma corta. Al verse atrapado, intentó resguardarse en una vivienda para evitar su detención, pero fue alcanzado por los policías.

La casa en la que el hombre intentó resguardarse quedó asegurada por la Policía de Santa Catarina, en espera de una orden de cateo. El detenido, Aaron "N", sigue siendo investigado por las detonaciones de arma de fuego realizadas la madrugada del jueves 12 de marzo en la avenida Miguel Alemán.

Investigan a detenido por actividades ilícitas

Las autoridades también informaron que hombre armado también se le investiga por su presunta relación con actividades ilícitas que llevaron a un cateo realizado el miércoles 11 de marzo, en un inmueble de la calle Gámez y Tepehuanos, en la colonia INFONAVIT La Huasteca, Nuevo León.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las indagatorias. Se espera que en las próximas horas informen cuál será el proceso legal que enfrentará por los hechos por los cuales se le relaciona como sospechoso.

