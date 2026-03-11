Rescatan a Traileros Privados de la Libertad en Apodaca, Nuevo León

La privación de la libertad de dos traileros y el robo de una unidad de carga movilizó a las autoridades de seguridad durante la tarde de este miércoles 11 de marzo hasta el cruce de las calles Estados Unidos y México, en la colonia Parque Industrial Huinalá, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Lo que había comenzado con el reporte de un vehículo abandonado terminó en el rescate de los dos conductores, quienes fueron privados de la libertad por hombres armados. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) arribaron al lugar del reporte y resguardaron la zona donde fue encontrada la unidad de carga pesada.

Posteriormente, peritos de la FGJNL iniciaron la recolección de evidencias, así como la revisión de cámaras de seguridad de las empresas cercanas que hayan captado el momento del robo y privación de la libertad de los traileros, así como la ruta de escape de los hombres armados que cometieron el crimen.

¿Cómo ocurrió la privación de la libertad de los traileros?

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, fueron interceptadas por tres hombres armados con pistolas, quienes abordaron el tráiler por la fuerza, sometieron a los dos traileros y los amenazaron con dispararles si oponían resistencia, para después privarlos de la libertad dentro de la misma unidad.

Los presuntos delincuentes lograron desprender la caja del tráiler y llevársela con todo y la carga, además de despojar a los conductores de sus pertenencias personales. Hasta el momento, no han sido identificados por las autoridades.

