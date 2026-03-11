Enfrentamiento Armado Deja Un Abatido y Cinco Detenidos en Lampazos de Naranjo, Nuevo León

Durante la madrugada del miércoles 11 de marzo, elementos de Fuerza Civil se enfrentaron con una célula delictiva dejando como saldo un abatido en la carretera a Colombia, en el municipio de Lampazos de Naranjo, en Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, estuvieron involucradas al menos dos camionetas tripuladas por hombres armados.

La Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que fueron detenidos al menos cinco hombres armados, integrantes de la célula delictiva; sin embargo, las autoridades de seguridad continúan con la búsqueda de más agresores que habrían escapado en medio del operativo en el municipio de Lampazos de Naranjo .

En el sitio, también se llevó a cabo el aseguramiento de equipo táctico, armas y dos camionetas en las que viajaban los presuntos integrantes de la célula delictiva. Los sujetos capturados ya fueron trasladados con las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

