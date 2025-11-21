Falla en Frenos de Grúa Provoca Choque Contra Cuatro Autos en Monterrey

Una grúa que se encontraba realizando labores sobre una calle inclinada, terminó chocando alrededor de 4 vehículos luego de que presuntamente los frenos de esta unidad se vencieran. El percance ocurrió la tarde de este viernes 21 de noviembre en la colonia Satélite Acueducto en Monterrey, Nuevo León.

Fue sobre la calle Palermo cuando el conductor de una grúa bajó dejando el vehículo sobre esta vía la cual presenta una inclinación pronunciada. Minutos después de descender, presuntamente los frenos de este vehículo se vencieron provocando que comenzara a avanzar a gran velocidad.

Una cámara de seguridad captó como el conductor trató de subir a la unidad en movimiento para tomar control de ella, pero un árbol obstruyó el paso del sujeto lo que provocó que casi cayera debajo de la grúa mientras se encontraba en movimiento, lo que pudo causar un accidente fatal.

La grúa avanzó unos cuantos metros chocando contra cuatro autos estacionados, derribó algunos medidores de agua y se estrelló contra un árbol sobre la avenida Paseo del Acueducto, lo que evitó que el vehículo avanzar algunos metros más. Al percatarse de esta situación, vecinos salieron para ver lo que había ocurrido.

Protección Civil descarta riesgos tras choque de grúa con autos

Se espera que hasta este punto llegue personal de la grúa y de la aseguradora para comenzar con el conteo de los daños y poder hacerse a cargo de los autos que resultaron afectados. Hasta el momento se desconoce cual fue la razón por la que los frenos del vehículo fallaron.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llegaron hasta este punto para descartar que existieran riesgos para los vecinos. Rescatistas brindaron atención médica al conductor de la grúa y descartaron que haya recibido lesiones graves, por lo que no fue necesario trasladarlo a una clínica médica.

