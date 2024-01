Familia de Migrantes que Cayó de Tren Pide Ayuda para Medicamentos

Esta familia originaria de Honduras, pero ahora se avecinan en San Bernabé en Monterrey, el pasado 1 de enero caminaron a los terrenos de Ferromex para abordar el Tren que los llevaría a la frontera con Estados Unidos, pero cayeron del ferrocarril.

Lourdes Guadalupe y su Esposo sufrieron múltiples golpes, lamentablemente su hija Emma Dayana de apenas 5 Meses de nacida, falleció.

Josué Portillo Martínez pide ayuda tras perder a su hija al caer de tren en Monterrey.

Yo le pregunté a mi cuñado como está mi niña y él me respondió, esta bien no te preocupes, ella todavía respira, pero ya mi esposa se me estaba quedando dormida, entonces yo estaba tratando de que no se durmiera, pero después de 2 horas llegaron los paramédicos, ya mi niña estaba sin vida