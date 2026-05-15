Habrá Cortes de Luz en Apodaca y Pesquería, NL: Lista de Colonias Afectadas

Se llevarán a cabo cortes de luz en diversas colonias de los municipios de Apodaca y Pesquería, Nuevo León, debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aquí en N+ te decimos cuándo y a qué hora serán, así como las zonas afectadas por la falta del servicio.

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La CFE informó a través de un comunicado oficial que suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de los municipios de Apodaca y Pesquería, Nuevo León, de manera preventiva para realizar los trabajos de mantenimiento para modernizar la infraestructura eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio en la región.

Los cortes de luz de la CFE se llevarán a cabo el próximo sábado 16 de mayo de 10:00 a 16:00 horas en Apodaca y Pesquería. La suspensión del servicio de energía eléctrica durará seis horas mientras se realizan los trabajos de mantenimiento, ya que estos no se pueden realizar con las líneas energizadas.

Lista de colonias que se quedarán sin luz en Apodaca y Pesquería

A continuación te compartimos la lista de las colonias de Apodaca y Pesquería, Nuevo León, que se quedarán sin servicio de energía eléctrica durante seis horas el sábado 16 de mayo debido a los cortes de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE):

Colonias sin luz en Apodaca:

Residencial San Benito

Privalia Huinalá

Misión de San Javier

Terranova

Colonias sin luz en Pesquería:

Lomas de San Martín

Cantoral

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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