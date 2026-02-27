Localizan Restos Humanos Dentro de Bolsa Sobre Un Árbol en Apodaca, Nuevo León
N+
Restos humanos fueron encontrados en una bolsa en la colonia Paseo de la Loma, en Apodaca. El cuerpo estaba colgado de un árbol
Se registró el hallazgo de restos humanos en una bolsa en la colonia Paseo de la Loma, en el municipio de Apodaca, lo que generó una intensa movilización policiaca en la zona. Los hechos fueron reportados a la altura de la carretera Apodaca–Juárez, luego de que automovilistas y ciudadanos que transitaban por el sector percibieran olores fétidos y dieran aviso a las autoridades.
Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes. Al arribar al lugar, los elementos confirmaron el hallazgo de un cuerpo que se encontraba colgado de un árbol, con una bolsa colocada desde la cintura hasta la cabeza. Esta situación alertó a las autoridades, quienes de inmediato iniciaron un despliegue en el área y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.
Investigación en curso
En el sitio permanecen elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Municipal, quienes mantienen resguardado el perímetro mientras se llevan a cabo las diligencias necesarias. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no se ha determinado la identidad de la persona fallecida, ni si se trata de un hombre o una mujer, debido al avanzado estado de descomposición en el que fue localizado el cuerpo.
Noticia relacionada: Hallan Restos Humanos Dentro de una Maleta en Avenida Venustiano Carranza en Monterrey
Esta condición ha complicado las primeras labores periciales. El despliegue policiaco continúa en la colonia Paseo de la Loma, donde se mantienen cerrados parcialmente los carriles de la carretera Apodaca–Juárez, lo que ha provocado reducción en la circulación vehicular y la presencia de tráfico en la zona. El hallazgo fue reportado cerca de las 3:30 de la tarde de este viernes 27 de febrero, generando preocupación entre vecinos y personas que transitan habitualmente por este sector del municipio. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió este suceso.
Con información de Adriana Garcino / Noticias N+
