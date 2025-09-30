Asesinan a Hombre Dentro de su Casa en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes 30 de septiembre al interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho desató una fuerte movilización policial y se suma a la serie de hechos violentos que se han registrado en la zona metropolitana durante los últimos días de septiembre.

El crimen ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana en el cruce de las calles Francisco Zarco y Servando Canales, en la colonia José Luis Mora, un sector habitacional cercano a la avenida Pablo Livas. Según los primeros testimonios, la víctima se encontraba dentro de su casa cuando varios sujetos armados llegaron al sitio y abrieron fuego en su contra.

Vecinos del sector relataron que despertaron sobresaltados tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Algunos incluso afirmaron que primero se escucharon gritos, seguidos de una ráfaga corta, lo que provocó que varias familias se resguardaran en sus viviendas mientras solicitaban apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, así como paramédicos de la Cruz Verde, quienes ingresaron al domicilio y encontraron a un hombre tendido en el interior, con varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Pese a que los cuerpos de auxilio intentaron brindarle maniobras de reanimación, la víctima fue declarada sin vida en el sitio debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, no se ha informado su identidad ni si presentaba antecedentes.

La vivienda quedó resguardada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes iniciaron las primeras diligencias, mientras que personal de Servicios Periciales recolectó evidencias en la escena, incluyendo varios casquillos percutidos que quedaron esparcidos tanto en el interior como en la entrada de la casa.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que no se descarta que el ataque haya sido directo, ya que los agresores aparentemente conocían la ubicación exacta de la víctima y actuaron de manera rápida antes de huir del lugar a bordo de un vehículo.

Elementos ministeriales continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables. Hasta ahora, no se han reportado personas detenidas.

