Hombre es Asesinado a Balazos al Interior de una Barbería en Monterrey, Nuevo León

La tarde de este miércoles 17 de agosto, se registró una balacera al interior de una barbería donde un joven fue asesinado tras el ataque. El hecho se registró en la avenida Cabezada y la calle Jamba en la colonia San Bernabé en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Hombre es Asesinado a Balazos tras Resistirse a un Asalto en un Negocio en Apodaca, Nuevo León

Vecinos de esta colonia reportaron a los números de emergencia el ataque armado contra un hombre y fueron paramédicos de las Cruz Roja Mexicana quienes llegaron al sitio. Al realizar una revisión, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Fuerza Civil y de Guardia Nacional llegaron hasta este punto para acordonar el área y resguardar la barbería donde el hombre quedó sin vida. Más tarde, peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) arribaron al negocio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

El hombre aún sigue sin ser identificado, pero autoridades mencionaron que tendría entre 30 a 35 años de edad. El sujeto recibió 4 disparos, dos de ellos en la cabeza y el resto en el tórax. Elementos de seguridad realizaron un recorrido para identificar cámaras de seguridad que servirían para analizar como sucedió este asesinato.

Video: Asesinan a Hombre Dentro de Negocio en Monterrey

Asesinan a hombre tras resistirse a un asalto dentro de un negocio en Apodaca

Un caso similar sucedió el pasado 12 de septiembre, cuando un hombre fue asesinado a balazos luego de resistirse a un asalto dentro de un negocio ubicado en la colonia Ébanos IV en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La víctima quedó sin vida al exterior de esta tienda.

Elementos de seguridad llegaron hasta este sitio, donde a unos metros encontraron una motocicleta en la que los dos hombres armados intentaron huir tras comerte este acto delictivo. Algunos vecinos locatarios no quisieron dar su testimonio debido a miedo por represalias.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM